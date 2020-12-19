2021年即將到來，不少人非常好奇自己的運勢，專寫生肖運勢、總閱讀數達5991萬次的搜狐號「阿木大叔」指出，明年生肖屬猴、蛇和鼠的人將財氣沖天，除了有橫財飛進門之外，也能大富大貴賺大錢。

生肖猴：

屬猴的人屬相五行金匯聚，性情憨厚善良、說一不二，做事雷厲風行，到了12月中下旬，西元1956年和1980年生的屬猴人陰陽相成，日支五行土相輔形成土生金相生局，等時機一到，橫財運勢大漲，定能富得不要不要的。

另外，屬猴的人在最近這3天，命宮不巧碰到飛廉和火星這兩顆兇星影響，可能會導致健康運勢這塊比較糟糕，要多留意預防風濕；對少數人來說，則是比較容易沒胃口，吃不下飯；而中老年人則要記得補鈣並多運動。

生肖蛇：

屬蛇的人在12月中下旬，命宮有「龍德」吉星重點關照，有機會改變較長一段時間，橫財運受擋、求財的路不順的現象，待機緣一到，壞事不近身，如果能接住這次的時機，將會財運滾滾來，生活質量與日俱增。

此外，對於少部分生肖屬蛇的人而言，大概是吉運帶動桃花運的好時機，有天賜良緣的可能，對於考慮脫單的人來說，若想盡快脫單，就應當多加學習、保持足夠的吸引力。

生肖鼠：

屬鼠的人五行屬水、腦子靈活，也吃苦耐勞，什麽困難都難不倒他們，進入12月中下旬，西元1984年和1996年生的屬鼠人陰陽交感，五行金旺盛形成金生水相生局，時機一來，天天掙大錢漲存款，發財的道路越來越開闊。

另屬鼠之人，也許是好運觸動桃花，部分的人桃花大開，對渴望擁有另一半的人來講，假如想盡快獲得真愛，應當盡可能做到有膽有謀粗中有細，多表現自己。

(中時新聞網)