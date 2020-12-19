美國一名27歲的女子自12歲開始，胸部便不停地變大，目前上圍為O罩杯，但仍持續朝P罩杯長大，但傲視眾人的身材卻為她帶來眾多的不便，不僅過多的胸部垂在腹部悶出濕疹，就連彎腰綁鞋帶都有困難，現她盼望能透過募資平台籌到縮胸手術的費用，一舉擺脫長期的夢魘。

據英媒《太陽報》報導，美國德州（Texas）一位27歲的女子凱拉（Kayla Romero）自12歲起胸部就不停的發育，每個月以驚人的速度增生，甚至乳暈的尺寸比手掌還大，而這項生理特徵讓她長期承受同儕的嘲笑，甚至有人用唱歌的方式取笑她。

凱拉透露，11月時購買2套O罩杯的新內衣，耗費她將盡100美元（折合台幣近2800元），但卻發現胸部又逐漸溢出新買的罩杯，讓她感到非常絕望。因為先前買O罩杯內衣就已非常困難，實在不知道該去哪找P罩杯內衣，更不曉得會為此耗上多少費用。

凱拉表示，她的身高僅152公分，但胸部卻獨自肥大，離「美」相去甚已，也在生活上造成極多的不便。甚至不穿內衣，胸部就會垂到肚臍上，而平常人能輕易做到的洗澡、清掃、運動、綁鞋帶等，對她來說都非常困難，因為巨大的乳房讓她的一舉一動都變的笨重。

凱拉不堪承受胸部帶給她的困擾，狠了心想和巨乳告別，便在募資網站（fundraising page）上發起活動，希望能成功籌到縮胸15000美元（折合台幣近42萬元）的縮胸手術費用。

(中時新聞網)