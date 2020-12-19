辣模雪碧（方祺媛）擁精緻臉蛋、魔鬼身材，以直率大膽作風、不避諱談論腥羶色話題，而被封為「情色教主」，但人紅是非多，儘管雪碧早已大方承認自己整形，但還是時常受到抨擊，甚至遭酸「整那麼多老了就垮！」對此雪碧終於無奈回應了。

19日凌晨雪碧在IG發文，透露她時常被酸民罵老妹、阿姨，說她已經過氣了，「整那麼多老了就垮之類的」，雪碧雖然一直默不作聲，但這些酸言酸語她都看在眼裡，她只想對這些網友說，「你到我這年紀的話，臉比我正，跟身材比我好的，再來靠背我吧！」一句話霸氣反擊。

同時她也曬出一張微醺辣照，只見她趴在床上，手上還拿著一瓶酒，眼神迷茫的看著鏡頭，傲人上圍呼之欲出，也意外掀起熱烈討論，網友紛紛安慰她，「有時候噴酸民也是一種紓壓的事」、「姐姐太霸氣」、「妳屌打18歲的好嗎」、「吃不到的葡萄是酸，所以來了一堆酸民吧」。

雪碧過去就曾大方坦言，自己花了400萬元整型，也虛心接受所有評價，但她認為她用自己的存款自我投資沒有錯，更何況她待在這個圈子裡，不進化就無法生存，「我如果變老變醜變垮了，你們會想看我嗎？不會啊！」她也表示會自我評估，像是她就不願意做削骨手術，害怕臉會垮掉。

(中時新聞網)