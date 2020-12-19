戀愛是生活中最好的調劑，不過有些人談戀愛前後的反差指數卻很大，甚至讓身邊的人都感到匪夷所思，搜狐網《摩麗星座》專欄就點名有5星座的人，遇上愛情會出現翻天覆地的改變。

天秤座：

單身的天秤座對待感情的態度都是吊兒郎當，不過一旦確立戀愛關係就會希望兩個人能天長地久的走下去，甚至還會將另一半介紹給親朋好友，態度相當積極。

雙魚座：

雙魚座處在曖昧階段時，會刻意表現得溫柔體貼，不會苛待對方也不會有太多要求，但是一旦確定戀愛關係就會逐漸暴露刁蠻任性的一面，甚至將負能量發洩在對方身上。

天蠍座：

個性冷漠的天蠍座對待任何事物都是一副可有可無的心態，態度相當灑脫，但是只要遇到真心喜歡的對象就會百般討好，經常會讓身旁友人感到匪夷所思，畢竟從來沒看過如此溫順的天蠍座。

摩羯座：

單身的摩羯座是個不折不扣的工作狂，但是一旦遇到心儀的對象就會竭盡所能的滿足對方一切需求，就怕付出的不夠多會讓對方感到失望。

處女座：

單身的處女座遇到喜歡的對象會收斂自己的壞脾氣，並且對對方言聽計從，不過一旦確定戀愛關係後就會逐漸暴露本性，也會將負能量發洩在另一半身上，這樣的處女座難免傷人，畢竟人家一開始喜歡的絕對不是戀愛後的處女座。

(中時新聞網)