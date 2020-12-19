悲傷又離奇的事竟接連發生在線西鄉！彰化縣線西鄉56歲黃姓男子在本月8日前病故，19歲獨子在13日頭七法會當晚騎車出門幫親友買消夜，竟在離家僅200公尺外意外車禍身亡，父子差七天離世，讓家人悲慟不已。黃家父子預計要在今、明兩天辦告別式，未料18日早上又有一名陳姓騎士在村子另一頭告別式場地撞上陣頭車身亡，離原本黃家的喪宅也僅500公尺遠，當地人直呼也實在太巧合了。

彰化縣議員賴清美選民服務行程滿檔，一早在臉書貼文指跑行程中聽聞兩起嚴重的車禍事故，且十分離奇，呼籲民眾出門萬事小心。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員賴清美18日清早在臉書貼文指出，線西鄉近日有兩起車禍死亡事故，其中56歲黃男因病往生，訃聞已經印好，告別式就訂在12月19日本周六，孰料頭七法會當晚，19歲的獨子騎車外出幫大家買消夜，返程回家途中竟遭遇橫禍，事件離奇又哀傷。

賴清美受訪時說，19歲黃姓男子在父親病故頭七法會當晚要去買消夜回來給大家吃，竟發生車禍意外離世，事故地點離家僅200公尺，喪家十分悲戚，黃父告別式就在明天一早，獨子的告別式則臨時選在隔天20日舉行，出殯日期只差一天，黃父訃聞上獨子的名字也請禮儀社人員臨時用原子筆畫外框標註，表示「此人已歿」，令人唏噓！

警方證實兩起車禍事故，表示兩起事故分別發生在線西鄉的不同時間、不同路段。其中線西鄉崁頂路段，也有一處民宅治喪，今天清晨5點多，禮儀社人員開著陣頭貨車為喪家送來早餐，卻疑似因為沒將車子緊臨路邊停放，加上視線昏暗，導致陳姓男子騎機車經過時高速撞上陣頭貨車後車斗，當場傷勢嚴重陷入昏迷，緊急送醫仍在搶救中。兩起車禍事故肇事原因都由警方進一步調查釐清。

(中時新聞網)