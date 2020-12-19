日前有網友在臉書透露，租屋處的44歲女房東不斷向自己示好，除了主動降租2次外，還殷勤的送禮、邀看演唱會等，抵不過熱情的房東太太，原PO也漸漸動了真情，而近日，兩人戀情的最新情況曝光，順利修成正果，讓大批網友拍手叫好。

回顧這起「戀上離婚女房東」的故事，原PO起初表示，自己月薪47k，租下一間1萬2000元的套房，但房東這期間不但主動將房租調至8000元，年節還送上肉粽、烤肉與紅龜粿等，對他是關愛有加，事後他更得知，降租這樣的好康只有他獨有。

不但如此，女房東更時常大膽暗示，說自己生活枯燥乏味，和丈夫離婚2年，孩子也很少回家。就在某日原PO返家時，看見女房東坐在租屋處客廳，接著便開口邀約他一起去看演唱會，這時原PO也慢慢動心，再也抵擋不住女房東的猛烈攻勢了。

如今這段戀情也有了後續發展，原PO本在《爆怨公社》訴苦，自己在職場上遭到言語霸凌，「同事說我奶頭太大顆，穿衣服都會激凸」更扯的是還被笑說奶頭像田螺，讓他相當受傷，「有什麼辦法不要讓奶頭那麼大顆嗎？針灸 還是吃中藥，有辦法讓奶頭消一點嗎？」

沒想到就有眼尖的網友發現，他正是戀上女房東的男主角，於是追問「我比較好奇，你跟房東太太進展如何耶？」結果原PO神回「我們有做愛了，謝謝關心！」讓大批網友拍手叫好，紛喊恭喜。

(中時新聞網)