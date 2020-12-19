蔡政府開放萊豬所修訂的9項行政命令，確定下周四進入表決大戰，預料上演表決大戰。台灣民意基金會董事長游盈隆今(19日)在臉書寫下，在野黨和民間反萊豬的火越燒越大，照這樣的政治步調走下去，他認為民進黨在「2022九合一地方選舉，連現有3都4縣市恐怕也岌岌可危」。

游盈隆表示，完全執政的蔡英文團隊，包括行政部門、立法部門、黨務系統、地方執政縣市長等等，為何如此無力面對在野黨和民間反萊豬的聲浪？相關回應像是衛福部用司法起訴蘇偉碩醫師、退輔會公開發聲明切割蘇偉碩，這些行為都讓他感到「荒腔走板、匪夷所思、非常拙劣的作法」，因此不禁要問，「這個執政團隊到底出了什麼問題？」

游盈隆進一步分析，2021元旦萊豬正式開放進口，下半年國民黨所提萊豬公投案勢必會舉行，「這等於是蔡英文總統給已經奄奄一息的國民黨『好大一把槍』，用來打擊民進黨政府，不諷刺嗎？」

最後，游盈隆直言，照這樣的政治步調走下去，「2022九合一地方選舉，蔡英文所領導的民進黨不但收復失土前景黯淡，洗刷2018歷史性挫敗的機會之窗正悄悄關上，連現有3都4縣市恐怕也岌岌可危。」

(中時新聞網)