雖然許多男性藉由健身鍛鍊展現男子氣概，但許多人可能不知道在健身時，不知不覺中正導致陰莖與睪丸縮小。英媒《鏡報》（The Mirror）報導，據網站「你的線上醫生」（Your Doctors Online）首席醫療官何內克（Richard Honaker）解釋，這與健身時血液流向有關，沒有什麼方式可以阻擋這現象，不過這種縮小只是短期性的，通常並無需特別擔心。

報導指出，何內克進一步解釋，「當我們在健身時，身體將血液流向肌肉與關節，因此減少了陰莖與陰囊的血液流量，並沒有什麼方式可以阻止這種現象」。不過，何內克也強調，健身過後陰莖縮小只是短期現象，不必特別擔心，也別因此放棄去健身房運動，「比起擔心這種陰莖短期縮水的現象，保持規律運動才是更重要的」。

另外，佛羅里達州大學的泌尿科專家布拉姆巴特（Jamin Brahmbhatt）也認為，腹部脂肪蓋過陰莖、沒有運動習慣的男性，甚至必須花費數年才能甩掉肥肉，這種損失根本比起健康運動而暫時縮水的情況好太多了。

此外，讓陰莖縮水的原因不僅運動，自然老化也是其中之一，其中也會導致睪丸縮小。布拉姆巴特表示，「從身體堅強若磐石的30歲算起至退休的60多歲，男人的陰莖可能會縮小1公分左右」。

(中時新聞網)