一名人妻日前穿褲子時聽見「ㄆㄧㄚˇ」聲響，接著大腿開始劇烈疼痛，後來才發現褲管裡藏了一隻虎頭蜂，緊急送醫挨了2針，分別是破傷風和止痛藥，嚇得她日後穿衣服都有陰影。據悉，被虎頭蜂螫到最明顯的症狀是皮膚紅腫，若先前有被蜂螯過，則有3成至6成機率導致過敏性休克。

該人妻在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前從衣櫃拿出褲子穿上時，突然聽見「ㄆㄧㄚˇ」一聲，「那個聲音很像觸電的聲音」，接著大腿一陣疼痛，擔心是隱翅蟲，趕緊脫下來，拿掃把吊起褲子一直甩，之後只好請正在上班的老公幫忙抓蟲，果然在褲子裡發現一隻虎頭蜂。

虎頭蜂藏褲管，女子穿上後被蜂螫、下肢劇痛，送醫被打了兩針。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

該人妻事後到醫院掛急診，被打了注射肌肉的針，一針是破傷風、一針是止痛藥，她說「想不到被虎頭蜂螫到，會痛上一整個上午，臭虎頭蜂害我急診還花了550元真的是花錢消災。」她之後每次在陽台收衣服時都會特別小心，很怕又有蟲跑進衣物裡，再三確認後才敢穿。

許多網友看到文章後紛紛留言，「虎頭蜂叮到會死人的，還好妳即時處置」、「人沒事就好、但是這種經驗實在是太恐怖了」、「這真的會造成陰影」。據悉，被虎頭蜂螫到最常見的症狀為皮膚症狀，包括浮腫發癢、全身蕁麻疹，乾咳、喉嚨或胸部有緊縮的感覺，症狀經常在蜂螫後2-3分鐘就產生，而致死多半於前15分鐘之內發生；若先前有被蜂螯的記錄，下次如再被螯到，有35-60%的機會會造成過敏性休克。

(中時新聞網)