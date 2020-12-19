新職業籃球P+聯盟日前驚爆包含台新夢想家混血球星譚傑龍在內多位球員私下不雅影片與截圖外流，原本警方已掌握至少有2名球星受害，但不法份子卻疑似對外放話，恐有20名球星及60段影片外流，為免事態擴大，刑事局下午已依據電腦IP位址，逮回一名涉嫌的男子，已送往桃園地檢署交由檢察官訊問釐清當中。

刑事局是在12月6日接獲報案，警方目前已知有兩名球員日前接到恐嚇電話，歹徒以迂迴、暗示的語氣向球員威脅表示手中握有他們的私密影片，但並未明確說出勒索金額，球員看到相關截圖，才赫然發現是3年前遭人截錄的影片。

但是案情似乎愈滾愈大，就在譚傑龍報案後，不法份子疑似報復性的對外放話，並將影片流出，顯示還有更多包括P+聯盟及SBL在內，超過20名以上的60段影片外流。為此警方加快偵辦腳步，目前已透過外流網址追查到特定對象

現年20歲、擁有英國與台灣血統的譚傑龍，身高203公分，被視為中華隊未來的明日之星，2015年代表中華隊打過U16青年亞錦賽、2016年U17世界青年錦標賽、2018年U18青年亞錦賽、2019年瓊斯盃代表加拿大隊參賽，今年8月放棄旅外機會返國加盟夢想家，即將在P+聯盟展開職業球員生涯。

P+聯盟與夢想家發出聲明表示，譚傑龍3年前受數位性別暴力及網路桃色視訊詐騙，並遭有心人士惡意盜錄，日前已至刑事局報案，不但要對散播者訴諸法律，刑事局也已朝違反《兒童及少年性剝削防制條例》方向偵辦。

(中時新聞網)