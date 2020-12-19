亞果遊艇會舉辦重帆公開賽，有女子組隊參賽。（亞果遊艇集團提供／程炳璋台南傳真）

為打響亞果遊艇碼頭知名度，亞果遊艇會19日舉辦台灣首次的島內帆船賽事，帆船國手雲集參賽，透過賽事培養國手，也宣告台灣有適合玩帆船的水域環境條件。

參賽隊伍不乏航行經驗豐富的全運金牌好手，更有衝浪國手跨界加入參賽，參賽者資歷豐富多元，為比賽帶來更多精彩看點，也有女子軍團組隊參賽。裁判潘偉華擁有40年帆船經歷，累積航行50,000海里，參與近200場比賽經驗，結合帆船界大師與眾多好手，促成一場精采的公開賽。

台灣是島嶼國家，民間企業推動海上運動文化，民眾透過觀賞帆船比賽，進一步認識海洋賽事，培養興趣，為休憩氛圍的亞果遊艇碼頭帶來不同以往的風采。

亞果遊艇集團推出海上運動培訓班，包含帆船、快艇、水上摩托車以及重型帆船長航課程，培養會員多項海上運動自駕能力，喜愛海洋的朋友有機會能獨立出海，業者希望在後疫情時代帶來海上休憩運動風潮。

(中時 )