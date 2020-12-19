耶誕節將至，社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會18日準備500份禮物給南高雄家扶中心的孩童，讓大家感受到溫暖與愛。收到禮物，孩童們都感到很開心，向協會人員道謝。

中山陽光社會關懷協會與南高雄家扶中心合作邁入第3年，今年也認領500份聖誕禮物，會員籌備禮物過程中仔細思考，確認家扶兒每一個需求與願望，希望家扶兒能過一個開心的節日。

將禮物備妥後，中山陽光社會關懷協會成員化身耶誕圓夢大使，一起將愛的禮物送至家扶兒的手中，孩子們開心的臉龐，向大哥哥、大姊姊們道謝，觸發會員們內心的感動。

中山陽光社會關懷協會理事長薛淑真，及董事長黃文彬都說，活動花不了自己太多的時間，卻給這些孩子們無價的祝福和童年。

其中，家扶兒小月的卡片上寫著需要的禮物，許願的背後是對舅舅的思念，舅舅因為車禍過世了，來不及送禮物給小月。關懷協會得知後，幫忙送禮物給小月，祝福她平安長大。

南高雄家扶中心主委盧國冠表示，因為有社會大眾的關愛與協助，看見家扶兒的需要，不僅給他們一個許願的機會，更讓他們美夢成真，有勇氣繼續追尋夢想，希望未來有更多的民眾、企業加入公益行動的行列。

(中時 )