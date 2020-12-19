副總統賴清德日前因公赴雲林參訪地方創生活動買酒，事後廠商把發票分享臉書，不料引起誤會他公器私用打統編一事，今廠商趕緊澄清，並覺得造成副總統困擾感到抱歉，賴清德今出席頒獎活動，面對媒體追問沒有回應。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，副總統因公下鄉考察，為公務使用，依照「各級政府機關特別費支用規定」，辦理購買地方特產，做為餽贈外賓之公務使用。更重要的目的是支持地方創生，對外推廣台灣特色產品，並非作為私用，特此說明。

賴清德這次無端被「打統編事件」拖累，因為賴清德購酒不是買給「孫女、家人喝」，連宅神朱學恆都叫屈，他在臉書指出，其實賴清德在這件事情上面完全是被蘇貞昌跟丁怡銘拖累。

他說，蘇貞昌是說要拿自己的三倍券疼愛自己的孫女，這報個屁統編；丁怡銘是因為自己抹黑皇家傳承，所以要自掏腰包賠罪，結果腰包裡面都是統編。

他說，賴清德就是視察民間，採購商品獎勵民間釀酒特產，他又沒說啊好好喝我要買回去給孫女喝，打統編很合理啊。

他表示，所以現在的問題是執政團隊太多豬隊友，簡直每個人都有台灣豬標章，導致正常人反而一身豬屎味.....可憐啊。

(中時 )