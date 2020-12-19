柳丁在果菜市場拍賣價格一度下滑到每公斤僅6元，柳營區農會辦理收購50萬台斤，價格也趨於穩定。（柳營區農會提供／莊曜聰台南傳真）

除了鮮果外，柳營區農會也收購加工果，還設置自動販賣機賣鮮榨柳丁汁。（柳營區農會提供／莊曜聰台南傳真）

台南市柳營區旭山里一帶位居淺山地帶，種植柳丁面積約173公頃，因日照時間長，出產的柳丁滋味香甜濃郁，柳營區農會近年推出「旭日橙」品牌，很受消費者青睞，今年農會辦理收購，穩定價格，也北上桃園行銷，桃園市長鄭文燦號召扶輪社社友響應，募集100萬元購買1700箱柳丁轉送社福機構，台南市長黃偉哲在購物台也幫東山、柳營的農民賣柳丁。

柳丁在台北果菜市場批發價格曾一度下滑到每公斤6元，目前已經回升到1公斤20元左右，今年柳營農會辦理收購旭日橙50萬台斤，一般果每台斤9元，加工果每台斤6元，相當於每公斤15元、10元，發揮穩定市場價格的作用，連農委會都肯定，也補助農會收購作業的資材、紙箱和促銷活動經費。

柳營區農會總幹事陳右欣北上行銷，獲得桃園市長鄭文燦讚聲，扶輪社友從60萬加碼到100萬，同一天台南市長黃偉哲也上電視購物賣力行銷，共銷售出上萬斤的台南柳丁。

陳右欣表示，目前柳丁收購數量已經接近50萬台斤，額滿後農會將會視情況繼續收購，旭日橙現在正值產季，現在陸續收成，一直到明年2月左右，今年1公頃產量約5、6萬台斤，產量維持正常，但果實略小。

柳營農會設置柳丁洗選場進行分級裝箱，含運費15台斤重1箱售價300元、30台斤重1箱600元，另外在農會田媽媽好食包概念館前也設置鮮榨柳丁汁自動販賣機，1杯鮮榨柳丁汁售價30元。

(中時 )