林筳諭（勇兔）先前演出夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中「大美」闖出知名度，人氣攀升的她代言活動增加不少，她19日出席內衣品牌一日店長活動，談到自己平時會按摩胸部，洗澡後會全身擦乳液，保持溼度嫩度。不過她自爆，年輕時內衣亂穿，都買便宜、可愛型，甚至夏天常穿背心式內衣，某一年拍戲長期穿背心，殺青後發現胸部「全癱」，原本有料的她崩潰喊「原本是雞蛋，後來變散蛋」。

至於內在美款式，勇兔說過去自己比較保守，年紀到了現在比較愛自己，像是看到網拍有性感內衣，就會買來自己穿取悅自己。過去交男友時，勇兔坦言「每交一任男友，會去買新的2套內衣，覺得是新開始」，不喜歡鮮紅色，偏愛黑色性感蕾絲，至於之前男友喜歡戰袍？她羞說：「用過都說讚」。

拍《婆婆》後，勇兔坦言因為「大美」被更多人認識，但前陣子跟朋友出門，卻沒人認出她，她回想劇中多以「長輩」見人，加上波浪長髮，平時裝扮太路人，苦笑「可能還是要靠長輩」，但不擔心因此被定型，如果把角色演到極致也不錯，像是性感殺人犯、女間諜殺手等，或是大哥的女人，她還列舉高捷、蔡振南、王識賢、李李仁、李鑼等熟男男神，「如果他們願意讓我當他們女人，我都接受！」

勇兔近期除忙拍戲，活動一路排到明年，聖誕節、跨年沒得過，經紀人虧「帶她7年來，第1次這麼忙」，勇兔也自嘲「真的有被關注，10幾年了，老闆賭了我7年」。勇兔過去從《我愛黑澀會》出道，日前敖犬在大陸綜藝節目《火星情報局》，過去棒棒堂時期曾交往黑澀會美眉，經紀人Andy哥得知後發飆，衝進KTV質問等事，網友更推測美眉名單，對於此事，勇兔直言不知道，平時跟洪詩、玉兔等人較好，她自虧「他們紅的玩一起，我們不紅的一起」，搞笑說「不然我來扛，但敖犬說不定不知道我是誰」。

(中時 )