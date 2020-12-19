國立成功大學生命科學系教授蔣鎮宇率領大學社會責任（USR）計畫團隊，與立法委員林俊憲、台南市議員蔡筱薇等人，19日於東區德光里活動中心舉辦「寒冬送暖，公益向善」愛心供餐活動，提供120份餐點，給在地弱勢族群。

本次「寒冬送暖，公益向善」愛心供餐活動，除提供120份餐點及日常用品給在地東區、普力關懷協會的弱勢族群外，現場也安排來自葉淑娟老師舞蹈表演、崇明國中國樂班演奏、Mr. Ten樂團歌唱表演，同時宣導社會局長照相關內容。

林俊憲表示，感謝蔣教授團隊的全力支持，實現USR團隊的社會責任與互利互助精神，另外他也提及曾多次與蔣教授合作，尤其受新冠肺炎疫情影響，蔣教授團隊今年初也利用科學專長製作消毒水，彌補市府在防疫工作上的不足。

蔡筱薇則稱，自擔任公職以來，就積極媒合公益團體，將愛擴大散播到社會各個角落，這次感謝成大生命科學系蔣鎮宇教授率領的大學社會責任（USR）計畫團隊投入公益，發揮取之社會、回饋社會的精神，帶給社會溫暖。

國立成功大學生科系教授蔣鎮宇指出，大學須肩負起更多的社會責任，走入社區，讓學生善用所學反饋給社會，希望在歲末寒冬帶給大家一點溫暖。

(中時 )