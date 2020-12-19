新北市長侯友宜19日出席「2020新北貢寮鮑-鮑你好食」產地活動及澳底漁貨直銷中心開幕儀式。（葉書宏攝）

新北市政府今（19日）在澳底漁港舉辦「2020新北貢寮鮑–鮑你好食」產地活動及澳底漁貨直銷中心開幕典禮，市長侯友宜化身貢寮鮑推廣大使，他強調，貢寮鮑就是九孔鮑，成立漁貨直銷中心就是要提供消費者最新鮮的漁獲，號召民眾多支持在地優質水產品。

侯友宜表示，貢寮鮑是貢寮地區最有名的水產，不只吃起來鮮甜美味、肉質Q彈，料理方式也相當多元，營養價值高。澳底漁貨直銷中心成立就是將提供給消費者最新鮮的漁貨，邀民眾多來貢寮選購在地水產。

此外，澳底漁貨直銷中心集合漁會、在地小農的農漁民市集與貢寮首家全聯福利中心，除帶給民眾更便利的生活機能，全聯的開幕也提供在地居民20個就業機會，與地方攜手合作共創雙贏，帶動地區發展。

漁業處表示，「貢寮鮑」在天然環境以純淨海水養殖，活動空間大，且從小到大都是以天然藻類投餵，全程不使用人工飼料，口感Q彈味道鮮美。市面上常被混淆之大陸鮑使用立體式箱網養殖，住在狹小的籠子裡，沒有運動空間，外殼上易有附著生物，且食用人工飼料，與口感極佳又品質優良的貢寮鮑無法相比。

市府為了讓消費者吃得安心，輔導養殖戶取得「產銷履歷」以及「安心標章」，並定期抽檢，確保合格才能上市，為消費安全把關。且市府為保護貢寮鮑產業，2019年向中央爭取限制大陸鮑魚進口，並促成經濟部公告每年11月至翌年3月貢寮鮑產季期間，禁止大陸鮑魚來台，確保大家可以在貢寮鮑產季吃到最新鮮又安全的在地貢寮鮑。

農業局表示，新北市已升格10年，市府持續致力於地方創生，為完善東北角海岸線觀光遊憩據點並帶動地方產業發展，委託貢寮區漁會經營澳底漁貨直銷中心，並挹注漁會經費進行整修及增建工程，完善遊客採買、用餐環境及遊憩服務設施。

澳底漁貨直銷中心集合漁會與在地小農的農漁民市集以及全聯福利中心貢寮首家門市，並在今（19日）合作推出開幕限定優惠，讓搶到好康的民眾各個笑容滿面。

農漁民市集在貢寮鮑產季期間試營運，展售在地農漁產品及品質優良的貢寮鮑產品。包括獲得漁業署「2020海宴水產精品」榮譽的「九孔鮑饗食包組合」，以及入選「2020新北特色美味好禮」的「磯燒九孔鮑」。未來澳底漁貨直銷中心將會持續增建2、3樓，規劃做為咖啡簡餐及觀景座位區之用，提供來貢寮遊玩的旅客舒適的休憩場所及購物據點。

(中時 )