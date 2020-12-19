反萊豬醫師蘇偉碩遭衛福部告發，被高雄警方傳喚25日深夜到案說明，國民黨醫療委員會主委蔡明忠今天痛批，蔡政府面對民意對萊豬的疑慮與反彈，不思檢討，竟意以訴訟方式處理蘇偉碩醫師的正義直言，這種藉由司法之手的執政方式，是台灣近代民主政治「倒退嚕」的開始，違背該黨民主、進步之名，質問「執政的民進黨不顧食安、執意進口萊豬、恫嚇醫師及人民，換了什麼？」

蔡明忠說，如果民進黨政府錯誤解讀民主，甚至箝制言論，醫界基於專業自主及尊嚴，對於食安問題發表醫療觀點，提醒人民注意，所持內容只要有所本，就非不實言論，也不是造謠。何況此初衷是出於關懷全民食品安全及身體健康，提醒人民注意。

經查食品安全衛生管理法第46條之1立法理由：「所謂『謠言』或『不實訊息』，係指該『捏造之語』或『虛構之事』，其內容出於故意虛捏者而言，倘有合理之懷疑，致誤認有此事實而為傳播或散布時，即欠缺違法之故意」。

蔡明忠說，俗話說，「真理越辯越明」，保障言論自由、追求真理是民主國家應有的基本保障。行政機關既享有特權與資源，本應更加謙虛行政，如對蘇偉碩醫師的觀點有不同意見，建議以執政論述或研究數據辯論。

蔡明忠指出，畢竟仁智之見，一般人民自有公斷，此更為多元民主意見形成的重要過程。然而，民進黨卻捨棄此方式，「以刑逼民」，多元意見恐將隨著蘇偉碩被打壓而消失，言論的寒冬即將到來，人民健康終成最後祭品。

蔡明忠表示，身為醫師同業也是關心國家的一般民眾，他難以苟同蔡政府傷害台灣長久累積的民主底蘊。醫界應有資格為捍衛人民健康而發聲，各種不同學術見解即便刺耳，仍應受到法律甚至憲法的保護。

蔡明忠強調，蘇偉碩追求人民健康，自始一貫反對萊豬的精神，應不至於收到「傳喚」、「壓力」而感到挫敗。因為，失去謙卑、愛民、自省的政府，終將遭人民積累的怨氣所遺棄。

(中時 )