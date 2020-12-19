苗栗縣政府12月24日至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜活動」，縣長徐耀昌站在8米高雪白耶誕樹旁宣傳，歡迎大家共襄盛舉。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

公館鄉農會與稻草織廠合作，打造「稻草跨年祈福耶誕樹」，外觀造型特殊。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市公所為發揚客家文化，以5種顏色的客家花布，外加8朵象徵富貴的牡丹花，打造高7公尺、寬4公尺的客家花布耶誕樹，有濃濃客家味。（苗栗市公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

耶誕節即將來臨，苗栗縣各鄉鎮市紛紛搭建耶誕樹，近日陸續點燈，縣府首次舉辦耶誕晚會，並在縣府前廣場架起8米高雪白耶誕樹，苗栗市也推出客家主題耶誕樹，樹上生花展現客家風情。最特別的還是公館鄉農會今年打造「稻草編織的耶誕樹」，19日舉辦點燈儀式，盼趨吉避凶，來年順順利利。

耶誕節在西方國家被視為過年，喜悅的氣氛感染各國，過節氣氛吹進苗栗，經過在地化，耶誕樹巧變各種樣式，縣府搭建高達8米的雪白耶誕樹，苗栗市公所為發揚客家文化，則以客家花布，外加8朵象徵富貴的牡丹花，打造高7公尺、寬4公尺的客家花布耶誕樹，有濃濃客家味。

但今年最特別莫過於公館鄉農會與全台僅存1家的稻草織廠「喜妹娜哇」合作，全新製作的「稻草跨年祈福耶誕樹」，農會於19日晚間在苗栗特色館正式點燈，這棵耶誕樹以竹編及稻草編織打造，外觀造型有別傳統耶誕樹，白天衝擊視覺，夜晚加掛燈泡後更絢爛。

公館鄉農會總幹事古雪雲指出，喜妹娜哇以稻草編織藝術與竹編藝術結合，讓耶誕樹上掛有36個注連繩結成的大愛心，農會備有祈福小卡片，讓民眾可將新年願望寫上後，將卡片繫在大愛心上，搭配代表步步高升、高風亮節的竹子，為新的一年祈福，園區共有3個作品，可供民眾拍照。

苗栗縣府12月24日至27日在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜活動」，除了演唱會，也規畫6處裝置藝術、2項親子遊樂設施，勞青處表示，縣府二辦旁螢光漫步區及苗栗火車站迎賓拍照裝置，即日起至明年1月18日，每日晚間5時至11時點燈，其餘裝置藝術及遊樂設施也將陸續建置完成。

(中時 )