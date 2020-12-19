家扶基金會今天舉行全國扶幼感謝暨表揚大會，副總統賴清德致詞時感性指出，自己在新北市出生長大，也是來自辛苦家庭，「父親給我最大資產就是貧窮」，因為這樣的環境，讓他想要力爭上游、有機會實現理想。

家扶基金會今年滿70週年，賴清德今出席致詞指出，家扶基金會數十年來關心兒童事務，協助受困家庭走出困境、成長茁大，但如果沒有捐贈者、認養者有幼吾幼以及人之幼的愛心，家扶基金會很難成就這樣愛心偉大事業。

他說，家扶目前在全台22縣市都有服務據點，在海外也有7個據點，數十年來幫忙了30幾萬名孩子，目前也正在扶助國內5萬、國外6萬名孩童，這也展現過去台灣社會曾受國外幫忙，現在台灣也有能力可以回饋其他國家。

賴清德表示，蔡英文總統目前正推動一種台灣精神，也就是Taiwan can help，這精神在這次疫情中也充分展露無遺，台灣社會的愛心也多次在國外有疫情時展現出來，而家扶持續性且有目標性的集結國內力量幫助國外孩子，也贏得國際社會肯定。

賴清德指出，做善事可以快樂一輩子，但獨樂樂不如眾樂樂，應該呼籲更多好朋友投入愛心、投入快樂一輩子的工作，當民眾慷慨解囊照顧弱勢孩子時，政府其實也在關心這塊，希望大家一起來，讓受困家庭及孩子能夠經由協助走出困境、成長茁壯。

(中時 )