梁正群在《戒指流浪記》飾演林森北路的酒客，為戲燙了日式捲頭，特地找傳統電棒燙師傅，花近3個小時，才把頭髮上一個又一個的捲度燙出來，但為了維持捲度，他在拍攝現場，還得再花1個多小時，把捲度燙回來，讓他直喊：「從來沒有梳化時間那麼長過。」

《戒指流浪記》由宥勝、林予晞主演，劇中宥勝因在求婚當天把婚戒弄丟，戒指流浪到了7個陌生人手中，引發了不同的故事。最新劇情，戒指流浪到許乃涵的兒子手上，她的兒子為了要促使梁正群與媽媽求婚，透過婚戒拉近兩人關係。

許乃涵劇中飾演開設居酒屋的單親媽媽，一場她與梁正群對戲，梁正群要公主抱起有50公斤的她，「我飾演的角色是喝醉狀態，整個人掛在他身上，可見梁正群的負擔」，此外，她與梁正群還有吻戲，她害羞：「拍戲時沒想太多，沒想到看回放時，竟因拍得很美，不自覺害羞了起來，很想阻止大家看回放。」梁正群則說：「有一吻定情感覺。」

談到求婚是否需要戒指，梁正群認為需要，且是重要的儀式，「套上婚戒，不代表我要把你套住，更多的是賦予在戒指上的承諾感」。他又說，一個人鼓起全身勇氣，決定對另一半許下一輩子承諾，那份勇氣與情感將會投注在戒指上，「因此有戒指求婚是絕對必要的」。許乃涵則說完全不需要婚戒，「送我電動遊戲機就可以了。」

許乃涵形容角色有吸引渣男體質的磁場，她透露：「身為酒館老闆娘常聽客人訴苦，需要安慰和鼓勵客人，如果私下生活也是這樣一直扮演吸收到負能量的角色，自己卻沒有抒發，關係不對等，就很容易吸引到渣男。」談到現實生活中有遇過渣男？她笑回：「因為人品太好才會遇到渣男，我人品不好所以遇不到，但戲裡常常遇到。」

許乃涵飾演開設居酒屋的單親媽媽。（HBO Asia提供）

(中時 )