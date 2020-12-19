大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚5年，育有3歲兒子小海綿，期間屢傳出夫妻互動冷淡，讓外界猜測2人是否婚變，加上夫妻倆近期的互動彷彿進入冰河期，更是傳聞甚囂塵上，連香港資深記者「娛記朱皮」都忍不住出面爆料，2人從最初的關係就是炒作。

有香港第一狗仔之稱的「娛記朱皮」說話一向有公信力，日前他上傳一段影片，大爆Angelababy和黃曉明的料，「黃曉明生日只有兒子替他唱歌，黃曉明在廈門拿影帝，老婆又不見，有點反常吧。」，更透露從沒想過他們最後真的會在一起。

娛記朱皮表示，過去會狂爆2人的新聞，是因為雙方經紀人都要求，希望能炒作他們在一起，沒想到竟弄假成真，被問到2人是不是真的離婚了，娛記朱皮也爽快回答：「是啊」，影片一出，立刻引起熱烈關注。

娛記朱皮爆料2人的感情是弄假成真。（圖／翻攝自娛記朱皮個人社交平台）

還有網友在留言處接著爆料，「是離婚了，我同學在青島民政局，他同事給辦理的，登門辦理的離婚，稀稀拉拉去了好幾個工作人員，一起登門去辦理」，事實上，黃曉明和Angelababy過去曾因為婚變消息，大動作提告數名造謠網友，然而此舉似乎已經無法平息外界的猜疑。

(中時新聞網)