新屋區農會結合產銷班、家政班推出特色農產，如地瓜吐司、南瓜包、酸白菜湯頭等。（黃婉婷攝）

民眾笑說，來瓜果節有得吃有得拿，還能享受特惠產品。（黃婉婷攝）

為推廣桃園市新屋地區在地農特產，新屋區農會19日攜手公所舉辦特色瓜果節，除介紹夏季重點瓜果外，主力推銷秋冬出產的冬瓜、番茄及火龍果，同時結合產銷班與家政班，推出地瓜、南瓜吐司，現場還有熱呼呼的酥炸地瓜球、薯條，供民眾免費試吃，婆媽們也爭相搶購促銷瓜果回家嘗鮮，買氣強強滾。

新屋瓜果節舉辦至今已有20餘年的歷史，每季都會辦理特色瓜果推廣促銷活動。新屋區農會秘書、推廣部主任盧永才表示，除瓜果促銷外，現場還請來在地青農，推廣新鮮飽滿的火龍果、自栽白菜製成的鍋底，以及具產銷履歷的黃豆、黑豆所製成的國產豆奶，更可買到有機蔬菜、產銷履歷桃園3號香米等精選農特品，種類多元又健康。

盧永才說，有別其他地區採大量推廣農產的方式，新屋農會朝向精緻型農業發展，鼓勵地方農民採用有機工法種植，期農特產能符合政府「三章一Q」的標準，有了產銷履歷標章，民眾也能吃得安心。

「真的賺到了啦！」參與居民笑說，托了瓜果節的福，不僅有免費地瓜球可以試吃，還能購買低於原價的農產，滿額還能兌換1斤的地瓜。稻米產銷班第8班班員黃世宸表示，感謝農會在農產推廣上煞費苦心，在瓜果節時提供場地給青農販售，雖然天公不作美，仍然不減民眾前來採購的心。

(中時 )