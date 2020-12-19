位於桃園市平鎮區福林宮後方有塊1.5公頃墓地，產權屬福林宮所有，2016年禁葬後，廟方期能活化墓地施作公共設施，經市府民政局、平鎮區公所會勘後，民政局長陳靜航指出，將協助廟方進行墳塚查估作業，擬將土地推動變更都市計畫，通過後將另行開發利用。

日治時代所興建的福林宮，主祀神祗三官大帝，周邊多為農田及軍事設施，並未規劃完善公墓，當時若有人過世，農家子弟便會就近在農田邊，規畫一塊墓地安葬家人，地目也從當時沿用至今。

福林宮常務監事陳春明表示，該墓地已閒置許久，由於位處大馬路與住家旁，地方盼活化使用已久，但用地變更、查估及遷葬費用粗估高達數千萬，龐大金額讓廟方無力承擔，因此向市議員楊家俍陳情，期能和政府合作，保留一部分為宗教園區，其他土地則由政府開發利用。

楊家俍說，福林里缺乏公共設施，加上東豐路、山福路違停嚴重，倘若將原有的200多座墳墓遷葬，約可騰出1.5公頃土地，作為停車場或公園供民眾使用，造福鄰里；市府交通局初估，墓地若闢建成停車場，約可畫設130格汽車格。

陳靜航表示，國人葬俗觀念持續轉變，土葬漸漸不符合土地使用與環保概念，越來越多民眾認同及接受火葬，目前全國火化使用率已達9成5。建議地主可依內政部函示，辦理遷葬公告2年，完成遷葬後，透過都市計畫土地通盤檢討，達到土地妥善利用。

(中時 )