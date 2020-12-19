玉皇大帝金身超過4公尺高，一共耗時3年打造，且是純銅鎏金一體成型，造價超過5百萬元。(吳建輝攝)

王惠美說，芳苑普天宮是彰化媽祖繞境祈福最主要的廟宇之一，芳苑地區各界人士，有錢出錢有力出力，讓凌宵寶殿建成。(吳建輝攝)

19日彰化縣芳苑鄉普天宮，辦理「凌宵寶殿慶成玉皇大帝入火安座大典」彰化縣長王惠美、芳苑普天宮主委徐明戰等共同參與，一同開啟廟門，辦理開光、入火陞座等科儀，王惠美說，芳苑普天宮在各界人士幫助下，讓宵寶殿建成，相信玉皇大帝會保佑芳苑地區鄉親，平安順遂。

彰化縣芳苑鄉白馬峰普天宮，是全台面積最大的媽祖廟，由在地鄉親集資，斥資新台幣10億元打造，購地6000餘坪，殿高35公尺，1樓建坪就達1380坪，多達4000多坪，前方海邊還有45公頃紅樹林，號稱全台最大媽祖廟。

王惠美說，芳苑普天宮是彰化媽祖繞境祈福最主要的廟宇之一，芳苑地區各界人士，有錢出錢有力出力，讓凌宵寶殿建成，芳苑地區擁有全台唯一的海牛文化，縣府也積極推廣，希望透過串聯點線面旅遊景點，吸引更多人潮進到芳苑，相信未來芳苑的發展，是指日可待。

廟方表示，玉皇大帝金身超過4公尺高，前後與廠商洽談從樣態、神韻等等，一共耗時3年打造，且是純銅鎏金一體成型，造價超過5百萬元，由榮譽主委以及地方人士捐助打造，擺放在正殿供民眾參觀膜拜，保佑一年平安順遂。

(中時 )