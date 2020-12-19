楊謹華和石油設備供應商老公Ben18日逢結婚兩週年，19日出席美妝品牌活動時，被問到跟老公怎麼度過？楊謹華說自己生日剛好是12日，比較注重生日，結婚紀念日沒特別要過，昨天他原預計要赴南部跟客戶開會，晚飯後才會回家，她說「我打算一個人吃飯，或是阿龍，我就跟先生說『你不必來了』」，記者追問「阿龍」身份？她難得搞笑說：「就是alone」。

楊謹華12日剛過43歲生日，近期她忙拍《華燈初上》，沒時間出遊，當天就跟老公還有另一對夫妻吃飯，好友吳慷仁日前也替她慶生，還和楊謹華夫妻3人同框，吳慷仁還讚看見楊謹華近年變化，她說：「每個人成長變化，一直求好更進步」。

吳慷仁認愛邵雨薇後，是否有跟楊謹華請益經營感情或婚姻？她說：「我關心他工作以外人生，跟他認識10幾年，認識他另外一面，在我眼裡他一直進步，包括生活、看人、家庭，身邊朋友都很感動」，熱戀中的吳慷仁心情如何？楊謹華說：「我覺得他現階段看起來快樂，心很柔軟」，也坦言之前吳慷仁有帶邵雨薇和楊謹華夫妻吃飯，「原本不認識，這是透過他（認識）」。

即便結婚2年，楊謹華仍難忘老公求婚驚喜，但坦言不太喜歡驚喜，因自己容易緊張。《華燈》預計明年1月殺青，跨年應會在拍戲中度過，楊謹華說比起跨年，自己更愛過年，原因是「喜歡領紅包，討個吉利」，老公配合她每年互包紅包，她自虧「不然沒人給我紅包啊，這年紀了誰給？」至今仍會進行做人計畫？她微笑不答，作勢手往天上比，意味一切隨緣。

(中時 )