國民黨所提「公投綁大選」、「反萊豬」等2公投，昨確定第一階段達標，將進入第二階段連署，國民黨近期將逾人潮聚集點擺設連署攤，號召更多民眾響應連署。國民黨革實院長羅智強今天表示，他將發起二階段街頭連署活動，除在台北徒步宣傳外，將在明年1月15日騎鐵馬，自台北出發到屏東。

「用公投票，向執政者怒吼」，國民黨革實院長羅智強今天在臉書表示，中選會審議通過了《反萊豬》、《公投併大選》等2項公投提案，戶政機關15天內要完成查對提案人程序，接下來，就可以展開第二階段公投連署。

羅智強高呼，這是人民行動的時刻，也是民意展現的時刻，就用大家手上的公投票，告訴執政者，「我們要食安、不要萊豬」、「我們唾棄蔡英文把公投埋進棺材」。

羅智強坦言，依規定，第二階段的這二項連署都需要30萬份的連署書，但依中選會過往刁難的實例，至少要準備40萬到50萬份的連署書才足夠，他希望全國協力，在農曆年前完成連署，這樣才可以趕上明年8月28日的公投。

羅智強說，時間非常有限，要連署的份量也極其龐大，因此，他決定在連署開始後，發起二階段街頭連署活動，走上街頭拚公投連署。

羅智強指出，第一階段縱橫台北拚公投，他將選擇台北南北向與東西向各一條大街徒步宣傳公投，並徵集連署書；第二階段自1月15日開始，他將騎鐵馬，從台北騎到屏東，縱走台灣，拚第二階段連署。

(中時 )