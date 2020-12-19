12月19日上午，大陸國家航天局在京舉行探月工程嫦娥五號任務月球樣品約1731克交接儀式，標誌著嫦娥五號任務由工程實施階段正式轉入科學研究新階段，為大陸首次地外天體樣品儲存、分析和研究工作拉開序幕。

大陸國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華日前指出，中國是第三個從月球採樣回來的國家。月球樣本將有三類用途：第一類，最主要的目的，取樣是為了進行科學研究；第二類，一部分樣品將入藏國家博物館，向公眾展示，進行科普教育；第三類，依據國際合作的公約和多邊雙邊的合作協議，我們將發布月球樣品和數據管理辦法，與有關國家和世界的科學家共享。也有一部分按照國際慣例，可能作為國禮相送，比如聯合國外空司就曾提出，目前在研究商談當中。

蘇聯此前通過三次任務共帶回月球樣本約301克，美國通過6次任務共帶回約381千克。1978年卡特總統的國家安全顧問布里辛斯基訪華時，贈送了1克月岩標本，其中0.5克用於研究。

(中時新聞網)