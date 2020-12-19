宏致集團董事長袁万丁（左）及維成牙醫醫師劉興成（右）捐贈行動書車， 縣長楊文科（中）對兩人善舉表示感謝。（羅浚濱攝）

2020喜閱節暨終身學習博覽會「閱生活 綠生活」，19日在新竹縣文化局文化廣場隆重登場，特別規畫兼具在地文學的攤位，展現20所學校圖書館閱讀推動的設計巧思，竹縣首部行動書車「劉興成醫師號」更在會中亮相。

縣長楊文科表示，這部行動書車是宏致集團董事長袁万丁及維成牙醫醫師劉興成捐贈，將規畫下鄉到每個學校巡迴展出，提供孩子不一樣的書籍閱讀，讓孩子從小培養閱讀好習慣，學到活到老學到老的精神。

袁万丁表示，他與劉醫師這次一起捐贈行動書車，希望學生們能認真讀書，長大有一番成就，如同以「劉興成醫師號」命名，小朋友要努力認真去借書閱讀，以後都有可能當醫學博士，對社會或國家都有貢獻。

活動邀請滋滋音樂故事屋、台北木偶劇團、玉米雞劇團、信誼基金會及故事志工團體等做生動有趣的表演，並有初心者市集、好書交換闖關、申辦公共圖書借閱證等活動，將閱讀素養拓展至社會大眾。

會中表揚109年度推動閱讀有功學校中山國小等39校，終身學習有功學校六家國小等21校，終身學習達人吳思玲女士等12人，社區大學優良課程、教師與志工彭博彥教師等10人、，樂齡學習中心志工張月等15人，兒童文學創作比賽獲獎上智小學楊鎧郡等63人，共計160人次受獎。

(中時 )