苗栗半導體大廠京元電子19日舉辦持續改善專案競賽20周年發表會。（京元電子提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗半導體大廠京元電子19日舉辦持續改善專案競賽20周年發表會。（京元電子提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗半導體大廠京元電子19日舉辦持續改善專案競賽20周年發表會。（京元電子提供／巫靜婷苗栗傳真）

京元電子19日舉辦持續改善活動20週年發表會，指出不斷將製造流程做改善，提高生產效率及品質，才能讓京元電子有強大的競爭優勢，持續為苗栗縣做出貢獻及服務。

京元電子辦理持續改善專案競賽，總經理劉安炫表示，京元電子堅持20年推行持續改善，員工人數由數百人擴充至7000人規模，未來仍將秉持CIP持續改善精神，以永續發展為目標，攜手上中下游夥伴精益求精，邁向另一個光輝20年。

資深副總李坤光表示，親自帶領內部團隊推動CIP已超過十年不間斷，除了長期在內部舉辦持續改善活動穩定紮根外，更積極參與外部所舉辦的公開發表競賽，透過獎項角逐，除可藉機練兵並吸取外部經驗，更能激發自身再精進的動力。

資歷員工許寶華在京元電子服務超過25年，參與CIP持續改善活動經歷也超過20年，許寶華表示，CIP的推行是勢在必行，也可以運用在日常生活中，鼓勵所有員工都可以踴躍的去參與。

京元電子表示，2020年第三季為止，有超過5成世界半導體排名前50大的廠商，是京元電子的客戶，從出口金額來看，京元電子連續多年位居台灣出口前十大廠商，2019年更晉升到全台灣出口金額前5名，這些成績有很大一部分是靠持續改善專案活動，不斷提升生產效率及品質，所獲得的成果。

京元電子持續在竹南及銅鑼擴大廠房及生產規模，增加更多的就業機會，京元電子表示，公司員工約有7成是苗栗縣人，同時讓很多的外縣市人員到苗栗縣發展生根，未來也將在苗栗一起努力發展。

(中時 )