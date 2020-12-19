大陸中國石油新疆油田公司在準噶爾盆地南緣中段、呼圖壁縣境內的風險探井呼探1井獲得重大突破，初步探明氣藏規模超千億立方米。

新疆油田公司總經理霍進指出，準噶爾盆地南緣中段勘探面積1.5萬平方千米，其中呼探1井勘探有利面積156平方千米，初步估算氣藏規模1090億立方米；在7367至7382米井段獲高產工業油氣流，可實現日產天然氣61萬立方米，日產原油106.3立方米。目前新疆油田還在此地區部署有樂探1、天灣1、天安1等3口風險探井，均正在鑽井。

「呼探1井的突破，是準噶爾盆地南緣中段天然氣勘探的重大發現。」霍進說，此次發現展現了當地天然氣勘探巨大潛力和盆地規模增儲「油氣並進」的新格局，對提升新疆油田公司天然氣保供能力，助力新疆社會穩定和經濟發展具有重大意義。

今年以來，面對新冠肺炎疫情衝擊，作為中國石油新疆地區油氣當量5000萬噸上產工程的主力軍，新疆油田公司全力克服疫情影響，持續加大油氣勘探工作力度，在瑪湖凹陷深層、沙灣凹陷、阜康凹陷相繼獲得多個重要發現，新獲工業油氣流132井167層，為保障國家能源安全夯實基礎。

(中時新聞網)