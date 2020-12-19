第二屆冬季高山烏龍茶特等獎冠軍茶，現場競標1斤以20萬賣出，創下最好賣價。（羅浚濱攝）

新竹縣尖石五峰兩鄉生產的高山烏龍茶，命名為「雲裳烏龍」，月初舉辦冬茶評鑑後，縣府19日在新瓦屋客文化保存區進行頒獎典禮及行銷推廣活動，尖石鄉泰崗部落茶農陳長平拿下特等獎冠軍茶，1斤要6萬元，現場競標1斤以20萬賣出，創下竹縣高山冬茶最好賣價。

縣長楊文科表示，今年高山烏龍茶評鑑比賽，尖石鄉甲子園茶廠拿下特等獎茶，以1斤高達20萬的金額競標賣出，創下佳績，也期勉所有茶農繼續致力提高製茶技術及茶葉品質，讓新竹縣新興茶區的優質茶葉，能夠行銷台灣，甚至國際。

冠軍茶農陳長平說，在尖石泰崗部落種5甲茶園，海拔約在2000公尺，因氣候合適，種出的茶葉品質優異，喝起來甘甜還帶花果香，他栽種茶葉更堅持使用有機肥料，從阿里山請專業摘茶工，以手工摘茶保留茶葉完整，但今年受霜凍影響，茶葉產量從往年5千斤減到2千斤。

縣農會總幹事劉德威表示，去年辦理第一屆「雲裳烏龍」茶葉評鑑後，推廣的茶品深獲好評，本月3日進行第二屆比賽後，特別到新瓦屋做行銷推廣活動，期打響新竹縣「雲裳烏龍」的品牌知名度。

現場聚集許多茶農擺攤推廣自家優質的茶葉，更舉辦茶席體驗活動，還有手工DIY，以原民當令天然蔬果為原料，結合茶葉元素開發創意料理3D茶凍花，吸引很多民眾前來品茗，享受茶香。

(中時 )