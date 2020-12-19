台北市動物園金剛猩猩Tayari今年產下一頭雄性寶寶，園方邀請網友票選取名，由北市副市長蔡炳坤攜手荷蘭在台辦事處、波蘭台北辦事處於19日正式公布結果，以意思為勇敢堅強、發音近似台語「呷百二」的「Jabali」以1004票獲選，將成金剛猩猩寶寶名字。

動物園發言人曹先紹指出，金剛猩猩媽媽「Tayari」於10月31日產下的小寶寶是台北市立動物園建園百餘年來，首次成功繁殖的金剛猩猩寶寶，因此特別邀請到長期關心瀕危物種金剛猩猩保育的合作單位，為「猩」生寶寶提名，各單位都絞盡腦汁，希望為台灣第一隻金剛猩猩寶寶，推薦具有代表性的名字。

曹先紹透露，命名儀式非常有趣，必須以媽媽Tayari名字的結尾，或是金剛猩猩原生地語言史瓦希利語為寶寶提出4個命名，讓民眾票選，讓各單位絞盡腦汁一番，最後，音近似台語「呷百二」的「Jabali」獲得1004票拔得頭籌，其寓意為「像岩石一樣強壯」。

曹先紹表示，金剛猩猩在非洲受到棲地消失的威脅，加上盜獵、叢林野味、戰爭衝突與傳染性疾病散播等因素，被IUCN列為極度瀕危物種，為了提升民眾對於金剛猩猩保育及環境保護的重視，除了在非洲動物區周邊推出保育教育駐站外，受邀的貴賓們還特地戴上金剛猩猩造型的眼罩和口罩，喬裝成「親屬」的身份，一同上台為大家揭曉寶寶命名票選的結果，詼諧逗趣的互動方式，引得現場民眾哈哈大笑。

(中時 )