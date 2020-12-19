由穀保家商組成的新北藍隊在新北富邦U18棒球邀請賽前兩屆奪冠，今年也過關斬將，此戰對上新竹市（成德高中）先發投手馮皓5局失1分 ，「火球男」潘文輝4局失1分非自責分，並在9下靠黃劼希再見安打以3比2擊敗勁敵新竹市，完成三連霸霸業。

此戰新北藍隊與新竹市隊投手都有不錯發揮，兩邊打線火力不足，呈現投手戰，新北藍隊在2局下半有滿壘機會，新竹市果斷換投，新北藍隊僅靠高飛犧牲打攻下1分。3下新北藍同樣在得點圈有人時，四棒楊政宇高飛犧牲打，以2比0領先。

新北藍隊先發投手馮皓前5局都讓新竹市3上3下，連續解決15人次，不過第6局連被敲2安，新北藍迅速換投，推出右投王牌潘文輝上場，新竹市盧奕呈面對變化球敲出安打，新竹市攻下第1分，不過二壘跑者卻在本壘前出局，新竹市此局追到1比2。

新北藍隊捕手宋嘉翔觸殺跑者。（李弘斌攝）

7上新竹市靠不死三振及2支短程安打攻佔滿壘，大好機會郭子彥面對潘文輝速球敲出安打，新竹市追平。9局下半新北藍隊無人出局、攻佔滿壘，最終靠黃劼希再見安打以4比3險勝，連續2年冠軍戰對上新竹市贏球，完成三連霸。

此戰潘文輝後援4局僅被敲4安，失1分非自責分，丟出多達8次三振，尤其8局上半3出局數都用三振拿下，包含一次不死三振，單局有4三振，由於潘文輝提早上班，因此沒有刻意催球速，場邊球探最快球速測到149公里。

此戰新北藍隊全場僅敲5安，賽後總教練周宗志表示球隊打者沒有調整好，有心理準備是低比分比賽，但仍鼓勵學生有機會建功就做好打擊節奏，四強賽以後打者即便沒有敲安，仍有紮實級到球，是他認為比預賽更好的地方。

潘文輝今日投60球，前天出賽也投了42球，周宗志不擔心潘文輝，「我們重訓做很多，體力、爆發力沒有問題，把潘文輝放後援是知道在關鍵時刻推他出賽，球隊會比較有安定感。」周宗之也肯定潘文輝的控球從高一至今進步良多，不過變速和指叉球用儀器測試的轉速和掉下來時機太早，是需要加強之處。

新北藍隊王牌投手潘文輝後援4局，為此戰勝利投手。（李弘斌攝）

(中時 )