全世界僅3處擁有泥岩地形，其中一處位於台灣。（台南社大提供／李宜杰台南傳真）

台南社大19日舉辦「催生龍崎地質公園及自然保留區」研討會，包括多位環保人士、立委陳亭妃（左四）等人都出席關心。（李宜杰攝）

台南環保團體及龍崎區牛埔居民，爭取將原退輔會炸藥工廠周遭300餘公頃的泥岩地形，必須全區保留，同時畫設為地質公園及自然保留區。台南市政府日前完成生態、地質調查後，邀集地主及環保團體會勘，表示將於半年內審議完成並定案。

台南社大19日邀請台南市野鳥學會、台南市環境保護聯盟等環保團體，共同辦理「催生龍崎地質公園及自然保留區」研討會。已關注此案逾4年的台南社大環境行動小組召集人黃煥彰指出，300餘公頃除全區保留，部分地區可畫設為地質公園，提供環境教育，另部分則畫為自然保留區，保護特殊泥岩惡地自然地景。

黃煥彰提到，全世界僅有3個地方有泥岩地形，分別為義大利、喬治亞，而最後一處位於台灣。黃煥彰稱，牛埔地區的泥岩地形，是海底的泥積土經造山運動上升成陸地，再經過沉積、沖蝕、風化等，形成如今綿延且豐富的地貌。由於泥岩顆粒間疏鬆，遇雨就會順坡流下，形成雨溝和蝕溝，「因此絕對不適合開發成工業區！」

台南社大也提到，經過長期記錄，曾於該地捕捉多種生物現蹤，包括：食蟹獴、白鼻心、穿山甲、鼬獾、水鹿與梅花鹿等，鳥類也有大冠鷲、大彎嘴、小彎嘴、翠翼鳩、灰腳秧雞、斐秧雞、棕三趾鶉與竹雞等，可謂一座「生態方舟」。

有「地表最強里長」之稱的前牛埔里長陳永和坦言，自己已經70歲了，卻還是沒能看見政府保留龍崎自然地景的決心，「每一次的拖延，對在地居民都是一種煎熬與等待。」立委王定宇19日出席研討會時也稱，未來規畫要以環保為本，以教育為體，以觀光為用，才是正確的做法。

南市府農業局則強調，目前已將會勘結果彙整成評估報告，送交由專家學者組成的「台南市自然地景及自然紀念物審議會」，是否可以全區保留，將於法定半年內定案。不過，由於約335公頃的土地，牽涉10餘名私人地主，及公司法人歐欣環保公司等，龍崎泥岩地形爭取保留之路仍充滿變數。

(中時 )