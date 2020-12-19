台中一名人妻回家，發現家中多了一名「小娃娃」，向丈夫質問，竟然回答是「外面生的」，且不止1個而是生了2個。先生大方承認偷吃，還要她與小三「和平相處」，讓砸錢接受人工受孕的正宮崩潰，要求離婚並求償250萬元。

這名人妻表示，雙方在2012年11月結婚，因為不易懷孕，多年花了一百多萬元，努力嘗試人工受孕，都沒有成功。 不料，去年端午節她回娘家返家，發現家中多了一個小娃娃。一問之下，才知道這個2歲娃兒，是丈夫與小三在2017年所生，而且2019年還生了第2個。

沒想到，丈夫不僅沒有任何安慰、認錯行為，甚至態度漠然，要求她與小三「和平相處」，讓元配受到莫大打擊，自認所有犧牲都是枉然，憤而提出離婚訴訟，向丈夫求償250萬元。

人夫則是辯稱，妻子早在2019年5月就知道他在外育有2子，還曾傳訊息給他表示「我可以原諒你在外面有小孩......」，認為妻子求償無理。同時也強調，妻子做人工受孕的費用中，也有雙方父母共同支應的部分，

另外，人夫指出，妻子做人工受孕的醫療費用中，也有雙方父母支應的部分，且妻子也還存下預計養育子女的金錢，妻子主張薪水幾乎花光並非事實，主張賠償金額為10萬元比較適當。

台中地方法院勘驗各項事證審理後，認為人夫外遇事證明確，判准雙方離婚，人夫應賠償妻子40萬元，可上訴。

(中時新聞網)