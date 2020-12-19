民進黨政府宣布明年1月將開放萊豬進口，儘管政府宣稱會做好清楚標示、嚴格把關，但是，現在卻出現「台灣豬標章（貼紙）之亂」。由於農委會、衛福部分別推出「台灣豬標章」、「台灣豬貼紙」，兩者同為綠底金字、外觀相似，讓攤商、民眾都感到混淆及困惑！對此親民黨主張，標示有無萊劑才是正本清源做法

親民黨表示，農委會的「台灣豬標章」，強調店家要使用「台灣豬」才可申請，並需經審查、認證，符合可溯源條件才會獲得認證標章；而衛福部的「台灣豬貼紙」僅單純區別是台灣豬或進口豬，店家可自行上官網下載使用，無需特別申請程序、沒有門檻限制、讓店家自主管理與自主標示。有攤商自嘲「以為是在貼春聯？」、「公信力在哪裡？」、「大家都貼就等於沒貼」。

親民黨指出，原本各界期待政府能清楚標示「萊豬」與「非萊豬」，但政府卻說會有貿易歧視，因此，採用「進口豬／國產豬標章」取代。但是，「台灣豬標章」如今因政府標準不一，造成市場攤商混亂，究竟要貼衛福部這一張，或貼農委會那一張，或兩張都要貼？或者兩張都不貼也不打緊，反正無罰款？更讓消費大眾陷入不知如何選擇的困境！

因此親民黨主張，正本清源，若政府真的要民眾做到「自己選、安心買、放心吃」的話，政府就必須清楚標示有無萊劑，及加強源頭管理、邊境抽驗等措施。否則，標章（貼紙）貼再多也沒用，只是求心安而已。

(中時 )