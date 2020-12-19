台中市長盧秀燕當著AIT的面拒絕萊豬，振奮許多支持者。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕當面向AIT官員表達拒絕萊豬，藍營一片認同，但綠營卻批評缺乏國際禮儀；事後AIT發聲明，指政治人物散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮。針對AIT的聲明，港媒分析，此舉嚇到了一些人，「令卑躬屈膝者現形！」

針對AIT聲明，盧秀燕回應，她是台中市民民選出來的市長，一定要維護及守護市民健康，為民發聲，這是她的職責，尊重AIT的發言；但她說，如果國人不是這麼有疑慮的話，教育部也不會禁止全國學校採用萊豬，也規定運動選手不能吃；衛福部也規定養護醫療機關不能吃，如果沒有疑慮，中央各部會規定這些做什麼，顯示萊豬一定有疑慮。

對此，香港媒體《中評網》分析指出，AIT聲明不只針對盧秀燕，還針對台灣反萊豬的所有人，包括政治人物，「的確會嚇到一些人，令卑躬屈膝者現形、或將現形」；至於，國民黨目前是台灣反萊豬的主要力量，AIT聲明會否影響國民黨與美方的關係、令國民黨反萊豬立場退卻，這部分則仍待進一步觀察。

另外，AIT發表的聲明，引發許多政治人物抨擊，其中，國民黨台北市議員游淑慧譏諷，美國總統川普散布假消息，請問台灣外交部有說話嗎？莫非AIT官員，已經覺得自己在國內，所以教訓台灣的地方首長？

(中時新聞網)