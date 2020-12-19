台中市長盧秀燕日前和美國在台協會(AIT)處長酈英傑，在市府對談，期間盧市長當面向美方傳達台中市民拒絕萊豬的立場，事後引起AIT不悅發聲明稱「有政治人物散播不實資訊」。南投立委許淑華對此表示，「盧市長能夠守住底線，捍衛市民健康，絕對是100分表現」。

台北市議員王鴻薇17日邀請許淑華一起在臉書直播「薇開講WETALK」聊近期時事，許淑華說，過去民進黨邀蘇偉碩醫師幫立委上課談萊劑，到今天蘇醫師仍堅持萊豬對人體健康有傷害疑慮時，衛福部卻要以散布不實謠言法辦他。

許淑華說，讓她很生氣的是，衛福部很可惡的一點就是想廢除萊劑許可安全量限制要提升範圍質，就只用幾張A4報告向立法院證明對人體沒影響，若同標準理論來說，蘇醫師也同樣可以反告衛福部「研究報告」散播不實謠言，讓法官去裁奪誰才是「散播不實謠言」。難道衛福部官大學問大，不能讓民眾質疑報告？這個政府明擺就是要查水表讓人民禁聲，真的非常可惡。

此外，盧秀燕市長16日和AIT處長酈英傑對談，許淑華則盛讚盧秀燕作為地方首長，能夠守住底線，捍衛市民健康，於情於理甚至於法，都應該給她一百分的評價、是滿分的市長表現。

王鴻薇臉書。

許淑華談六合夜市到中天關台 3字狠酸蔡政府

(中時新聞網)