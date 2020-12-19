「含羞草日記」團長含羞草（草爺）昨晚（18日）與知名YouTuber的大胃王LuLu，受台北海大校長林俊彥邀請出席觀賞台北海洋科技大學（台北海大）表演藝術系，在花漾展演空間舉行的畢業公演「初心大藝」。草爺YouTube頻道訂閱人數96萬，〈兄弟你說〉獲年度YouTube熱門音樂影片前十大，點閱突破728萬。台北海大校長林俊彥說，「因這兩位是現今網路世界聲量很高的兩位意見領袖，故此，特請兩位擔任業界講師，未來能到校分享網路領袖的經驗」。台北海大副校長呂曜志及國合處處長林威克也頒發榮譽講師給兩位嘉賓。

草爺看完3小時台北海大學生表演，大為驚豔，「不管是舞蹈還是戲劇都很棒」、「完全不怯場，充滿自信」，他點名一位戲劇演出中負責演爺爺的同學吳松翰，外型喜感像是納豆，對原住民同學林佑安、身材肉肉又可愛的唐鈺菱印象深刻。值得一提的是，他更邀約由學生林書翊、邱正喆、林佑安、吳耀忠組成的樂團「大白鯊」，擔任他專屬樂團：「預期明年開演唱會，我現在邀請『大白鯊』一起來玩，我是個最不懂音樂，但就像〈兄弟你說〉的歌詞，邀請你們『說走就走』。」他還想把林書翊創作的失戀歌〈別讓我太靠近〉收歌成自己的新歌，讓學生興奮大呼，還沒畢業就有出路了。

LuLu也驚嘆台北海大表演藝術系同學表演能量強大，尤其是舞蹈表演很有特色，LuLu對現場學生打氣，「努力不一定會成功，但不努力連機會都不到，不過，別給自己太大壓力，我就是給自己壓力太大才這樣。」拿身材笑糗自己長不高。草爺也鼓勵學生，「不管你們將來做任何選擇，都要相信自己，當然也希望你們趕快畢業，但其實在學校的日子都非常快樂，出社會會被現實磨掉光芒，你們一定要保持初心」。同學也大喊，「我們的表演就是『初心大藝』」。

台北海大表演藝術系畢業公演「初心大藝」由導師邱筱婷及舞蹈老師陳伊凡、音樂老師歐佾杰帶領。節目超過15個，包含感人戲劇、動感舞蹈，和音樂創作表演。主持人由曾鈺萱、唐鈺菱、林梓茵擔任。現場除草爺及LuLu觀禮，還有紅心字會司徒建銘，可米製作人、知名製作人王東璽、舞蹈老師阿妹等數十位嘉賓蒞臨。

草爺（中白衣）與LuLu（右）與同學們相見歡，對話爆笑。 （台北海大提供）

草爺(左)與LuLu受台北海大副校長呂曜志(右二)及國合處處長林威克(左一)，頒發榮譽講師，學生聽到兩人要來當老師，瘋狂尖叫。（台北海大提供）

原住民歌手同學林佑安。（台北海大提供）

大白鯊主唱邱正喆。（台北海大提供）

舞蹈組同學賣力演出。（台北海大提供）

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