1樓有寬敞的公共活動空間及開放式烹煮廚房與活動教室；2樓規畫復能區、暖暖屋、靜心室、多功能會議室與交誼廳。（許哲瑗攝）

新北市活化貢寮衛生所舊址打造旺福公共托老中心，除了有寬敞的公共活動空間、開放式烹煮廚房，還規畫足部水療、手部保養專屬區域，市長侯友宜19揭牌表示，這是東北角第1所公共托老中心，預計2022年全市達到60家托老中心，盼讓新北市成為一座因長者而幸福的城市。

旺福公共托老中心今舉辦開幕典禮，社區居民用入新厝的心情，合力搓湯圓下鍋煮食，共同享用熱呼呼的甜湯圓，不少長者脫下鞋襪，體驗最中心內特有的泡腳設備，大讚「好舒服」，氣氛熱絡。

侯友宜致詞表示，偏鄉孩子遠在他鄉努力，偏鄉長者往往缺乏照顧，他每次造訪偏鄉看到很多長者失智、失能，甚至需要里長協助送藥，非常捨不得，新北市成立東北角第1家旺福公共托老中心，設備新穎又多元，盼讓長者在地安居樂活，也幫年輕人分擔照顧壓力。

侯友宜也說，鶯歌、蘆洲、板橋3家公共托老中心也積極籌備中，明年初可望陸續開幕，預計2022年全市達到60家公共托老中心，讓新北市成為一座因長者而幸福的城市。

衛生局長陳潤秋介紹，旺福托老中心位於貢寮衛生所舊址，1樓有寬敞的公共活動空間及開放式烹煮廚房與活動教室；2樓規畫復能區、暖暖屋、靜心室、多功能會議室與交誼廳，讓人眼睛為之一亮的是，2樓規畫完整一區由專業老師協助長者足部水療、手部保養的空間。

交誼廳結合多功能活動區，不僅有智能光盤幫助長輩活化四肢、促進大腦認知能力，更放置大螢幕電視供長輩休閒娛樂或影片分享。復能區設有專業儀器，結合專業醫事人員，為長輩量身打造專屬的復能肌力課程訓練長輩足部運動、腿力及教導如何選擇舒適的鞋子。

陳潤秋說，旺福公共托老中心開啟偏鄉托老服務的創新標竿，提供偏鄉在地優質長照服務。透過貢寮衛生所定期醫療保健服務與智能照護，延緩長輩失能失智，同時也可以減輕家屬照顧壓力。

(中時 )