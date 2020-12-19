大陸網美周揚青揭露前男友羅志祥各種渣男行徑後，原本討厭她的一些網友，瞬間從黑粉轉為欣賞她，而她繼續將重心放在經營個人服飾品牌；近期周揚青時尚品味也被肯定，受邀當真人秀節目《潮流合夥人》的班底，展現出一名合格老闆怎麽賣東西，大秀花式推銷術攻破女客人心房，讓網友佩服不已。

節目《潮流合夥人》開播後，周揚青無P圖外貌就已引起討論，最新一集節目周揚青再度掀起話題，有一名女客人要買他們的商品，試穿後詢問有沒有別款，但周揚青馬上秀出一串花式推銷金句，「我就喜歡那種不是所有人穿都好看，但只有我穿好看的衣服，你（妳）就是這種」、「這件事要挑人試的」、「長皮衣不是誰都能穿的」。

周揚青展現出一名合格老闆怎麽賣東西，大秀花式推銷術攻破女客人心房，讓網友佩服不已。(圖/ 摘自微博)

女客人聽完周揚青的介紹，最後直接入手，從他們對話中得知，這件長皮衣要價人民幣7千元（約新台幣3萬元）左右，這種價格能讓客人開心地決定買單，證明周揚青真有實力；而周揚青自己經營品牌多年，從她銷售手法得知她相當懂女生購物心理，句句點到女生想聽的，商品賣不出去也難。

許多網友都相當讚嘆周揚青有商業頭腦，「銷售能力太強了」、「她真的好會說」、「買衣服確實要買只有自己才穿得出來好看的」、「不愧是做生意的」、「買，給我買」、「說到人心坎裡了」、「畢竟賣過衣服，做這行更懂」。

(中時新聞網)