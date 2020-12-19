五湖園開發集團總經理雷靜怡為惠明盲生披上聖誕圍巾。（陳淑娥攝）

五湖園生命智慧園區19日舉行復活堂「聖音傳福 為愛點燈」聖誕節感恩禮拜，傳承「五餅二魚，飽暖大眾」智慧。（陳淑娥攝）

歲末寒冬之際，台中市潭子區五湖園生命智慧園區19日舉行復活堂「聖音傳福 為愛點燈」聖誕節感恩禮拜，傳承「五餅二魚，飽暖大眾」智慧。特別邀請惠明樂團及安德烈食物銀行參與盛會，發起義賣圍巾與響應食物箱募集活動，率先以企業認捐行動實質回饋，期望達到價值約30萬元的目標。

「聖音傳福 為愛點燈」聖誕節感恩禮拜今天在五湖園生命智慧園區復活堂舉行，包括台中市社會局長彭懷真、立委楊瓊瓔等均共襄盛舉，並幫盲生披上聖誕圍巾，並點上電子蠟燭，洋溢著一片溫馨氛圍。

五湖園開發集團總經理雷靜怡表示，今年延續五湖園2020「愛･分享」企業活動主題，邀請社會大眾一起守護美好生命，傳承「五餅二魚，飽暖大眾」智慧，企業認捐與義賣聖誕圍巾所得，將全數捐贈給惠明盲人福利會及相關機構，並贈送200條聖誕圍巾，讓教友滿滿的愛心都能帶給他們溫暖。

另外，安得烈食物銀行食物箱募集活動，也募集超過50箱膳糧箱及年菜箱，用愛與溫暖陪弱勢家庭過好年。

彭懷真表示：過去參加過非常多的聖誕感恩禮拜，今天特別感受到愛的力量，不管是從五湖園集團帶頭募集愛心行動上，感受到神愛世人大愛，或從孩子竭誠演奏身上，感受到熱愛生命的能量，在這裡感謝有惠明盲人福利會及安德烈慈善協會的傳遞。

惠明盲人福利會執行長毛樹芬指出，目前惠明盲人福利會安置盲胞多達197人，惠明盲童育幼院及惠明視障者教養院需24小時照顧15歲以上多重障礙盲生，15歲以下盲生，也由育幼院提供食宿，今年受疫情影響，募款嚴峻，經費仍短缺近1000萬元，期待各大社會企業能像五湖園復活堂一樣伸出援手，協助他們度過難關。

安德烈「食物銀行計劃」從2011年以來，募集社會各界資源，透過多元需求的專案食物箱，每月幫助15歲以下弱勢兒少免於飢餓、健康成長，目前持續援助全台近5500位。

(中時 )