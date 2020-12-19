社會犯罪事件層出不窮，尤其是犯罪「次數多、期間長」的持續犯罪者，往往是犯罪問題的核心，中華民國服務利他促進會19日舉辦的「服務利他—祥和社會，環境永續」論壇，與會的學者專家認為，犯罪是可以預防的，導入「服務利他」觀念，由家庭出發，讓愛、智慧的展延，讓生命更清淨、滋潤，有利犯罪預防。

中華民國服務利他促進會是法務部保護司前司長羅榮乾在2015年，與嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森共同倡辦，主旨在提倡人與人之間彼此關懷、相互扶持及熱心公益服務之理念。

有感於社會犯罪案件有升高趨勢，服務利他促進會在台北舉辦三場以「服務利他」為主軸的學術交流，希望藉由服務利他觀念的推廣，進一步落實在生活中，以達到善的循環、祥和社會、環境永續之境界。

曾擔任檢察長、保護司長的羅榮乾對犯罪問題表示，刑罰是昂貴的，嚴厲的刑罰更是昂貴，社會應重視兒童、幼年時期守法行為和適應行為的養成與投資。沒有公義就有危機，沒有公義的社會，就是沒希望的社會。

羅榮乾說，沒有關懷就沒有溫暖，生命的根源是愛，智慧的根源也是愛，如果每個人都能將愛心向外延展，社會就能更顯清淨，服務利他促進會推動家庭夥伴從愛心出發，以專業、誠意與受訪家庭建立信任關係，如同一家人，把原本不利、不良，甚至悲慘的的生命情境漸扭轉，由家庭出發，讓愛、智慧的展延，讓生命更清淨、滋潤，有利犯罪預防。

(中時 )