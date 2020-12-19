聖誕節將至，桃園市復興區佈滿整山艷紅，第4屆桃園聖誕山城紅花節今隆重開幕，活動一路持續至27日，以「法老王的紅花秘密」為主題，結合地方特色農產及十大農場特色，現場使用2000盆聖誕紅，打造5米高的巨型埃及紅花金字塔意象，並將埃及人面獅身、神秘、尋寶等元素融合其中，吸引大批遊客前來打卡拍照。

復興區為北台灣最重要的聖誕紅產區，山頭間的黑網溫室都是它的生產基地，每年產量可達15至20萬盆。台七桃花源休閒農業區在畫定前，就已辦理第1屆的山城紅花節，隔年公告通過後，將聖誕紅視為休區的代表花卉，現已連續舉辦4屆，打響地方品牌。

農業局長郭承泉指出，今年紅花節結合埃及尋寶冒險及農事體驗，饒富趣味，在為期9天的活動中，父母可讓孩子穿上埃及服飾打卡拍照，凡購買埃及尋寶解謎包的民眾，將以優惠價格獲得農事體驗，或復興區特色景觀餐廳的下午茶及套餐，還可獲得100元小農市集購物金，購買在地農特產，一舉數得。

市府副秘書長邱俊銘表示，為與紅花節相互呼應，今年共規畫24場次農事體驗活動及5場次小旅行路線，結合農特產和休閒觀光農場，串連在地產業、商圈及景點的遊玩路線，讓眾人打破復興區只有拉拉山水蜜桃的印象。

(中時 )