寵物麻吉趴19日在台東市鐵花新聚落草皮登場，活動有寵物市集、領養、免費疫苗施打，還有寵物健檢等，場面溫馨歡樂。（蔡旻妤攝）

寵物麻吉趴19日在台東市鐵花新聚落草皮登場，活動有寵物市集、領養、免費疫苗施打，還有寵物健檢等，場面溫馨歡樂。（蔡旻妤攝）

寵物麻吉趴19日在台東市鐵花新聚落草皮登場，活動有寵物市集、領養、免費疫苗施打，還有寵物健檢等，場面溫馨歡樂。（蔡旻妤攝）

寵物麻吉趴19日在台東市鐵花新聚落草皮登場，飼主們牽著精心打扮的毛孩上台創意走秀，下台後交流「育兒」心得，活動有寵物市集、領養、免費疫苗施打，還有寵物健檢等，場面溫馨歡樂；主辦立委劉櫂豪期望藉此打造毛小孩的友善環境。

「喵！汪汪！」毛孩們東奔西跑、活力十足，並透過嗅覺認識新朋友，「回來！不可以沒禮貌吼別人喔！」主人們一邊逛市集，一邊拉緊牽繩顧好自家貓狗，市集的攤商把握機會招攬生意，除了招呼毛孩，還得向主人解釋產品用途，一時之間忙不過來。

現場架設計獨特T型舞台，邀請飼主與毛孩們發揮創意及巧思，合影留下最美的紀念。瑞興寵物醫院團隊的妙妙帶著心愛的「點點」、「丁滿」參賽獲「最佳麻吉獎」，她說從昨晚開始幫狗洗澡、吹毛，今天忙著替牠們梳妝打扮，未料兩隻寶貝上台太興奮，竟然拍不到牠們乖乖賣萌的合照，只好回去再補拍。

動物防疫所帶了2隻絕育的母幼犬，活動才開始就被民眾黃小姐和徐先生領養，黃小姐說，看到網路訊息，就趕緊從富岡開車來，能領養到可愛的狗狗非常開心。市集中除寵物相關食品、用品外，還有專業獸醫師提供寵物健檢服務、狂犬病疫苗免費施打和免費晶片植入服務，及流浪犬認領養活動。

劉櫂豪表示，寵物市集趴讓縣內熱愛寵物、動物的鄉親有個聚集交流、逛市集的美好午後，同時邀請愛好動物的團體、商家，一起來市集設攤，更能達到宣導飼養寵物、友善動物的正確觀念。

(中時 )