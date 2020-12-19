台中市公費流感疫苗75萬2300劑10月初開打後，1個多月即搶打一空，台中市政府11月自購21775劑給相關局處人員施打，並釋出5600多劑流感疫苗給民眾接種，呼籲可至全市30家衛生所接種，數量有限，須先預訂，以免撲空。

台中市衛生局指出，自21日起開放設籍台中市或在台中市工作、就學民眾（不限年齡）免費接種，持身分證、健保卡及相關證明文件至轄區各衛生所接種，符合資格對象應儘速接種，可在流感高峰期前獲得保護力。

衛生局表示，台中市公費流感疫苗已接種72萬多劑，使用率達採購量的97．7％；經統計，台中市目前6個月至學齡前幼兒接種率為54．8％，仍低於目標接種率55．5％，呼籲家長帶家中嬰幼兒前往合約院所完成流感疫苗接種，初次接種者應相隔4周以上，再打第2劑。

避免若禽畜流感發生，致禽畜養殖業及動物防疫人員因接觸造成流感大流行，衛生局呼籲禽畜（雞、鴨、鵝、豬、火雞、駝鳥）養殖業、屠宰、運輸、化製業等人員及參與動物防疫工作人員，儘速完成接種。

依據疾病管制署資料顯示，今年截至12月14日止，全國流感併發重症病例累計443例，台中市流感併發重症個案累計35例，其中60歲以上占51．4％，50至59歲占17．1％；且82．9％有慢性病史（心臟病及糖尿病等），另重症個案中有91．4％無接種流感疫苗。

(中時 )