台南市安定區農會19日舉辦在該農會舉辦農夫市集暨農民直銷站活動，也發表利用胡麻開發的新品芝麻糖，農曆過年前還會推出「芝麻安心系列」禮盒。（莊曜聰攝）

為推廣在地胡麻等農產品，台南市安定區農會19日舉辦在該農會舉辦農夫市集暨農民直銷站活動，也發表利用胡麻開發的新品芝麻糖，農曆過年前還會推出「芝麻安心系列」禮盒，內容物包括芝麻糖、芝麻粉，以及及胡麻油、胡麻清油二選一，安定區農會指出，包裝採用時尚簡約的設計，是過年期間送禮自用兩相宜的好伴手。

近年食安議題受到社會大眾重視，在地生產的胡麻成了新寵兒，周邊開發出的加工產品也受到消費者青睞，台南市胡麻種植面積1469公頃，年產量約1497公噸，居全台第一，包括西港、善化、安定在內的幾個主要產區農會都向農民提出契作，收購價不錯，也吸引越來越多農民加入。

安定區農會總幹事王寶民表示，當地胡麻種植面積約176公頃，年產量約194公噸，農會每年與農民契作的胡麻面積約50公頃，品種以種植「台南一號」為主，契作收購的胡麻在加工過程與檢驗過程均層層把關，安定區農會近年都會開發胡麻周邊加工農特產產，消費者評價不錯。

王寶民說，從下個月開始，每個月將安排2天在農會超市旁開辦農夫市集，希望讓在地青農、小農有更多銷售管道，除了增加農民收益，民眾也能購買到優質的農產品。

19日的活動中除了芝麻糖試吃、古早味胡麻料理示範品嘗及精彩表演外，包括台南市長黃偉哲、農糧署副署長姚志旺等人，也共同推廣安定「芝麻安心系列」禮盒。

(中時 )