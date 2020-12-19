台南東山區科里里里民日前就到南市府抗議新設置肉雞場，近期聽聞業者申請路權，深怕準備動工，憂心影響生活環境，19日又到預定地抗議。（莊曜聰攝）

台南市東山科里里枋子林居民反對新建養雞場，日前已前往南市府永華市政中心陳情，也要求市府比照花蓮卜蜂案將業者撤照，最近得到業者申請路權消息，擔心工程開工，19日向時代力量黨主席、立委陳椒樺陳情，並在養雞場預定地舉白布條，出席居民向市長黃偉哲喊話，放話說若不撤照要採取激烈的政治手段。

科里里里長王正元指出，枋子林聚落範圍內現在有4家養雞場，而新申請的場址占地近8分，距離聚落約300公尺，國道3號東山休息站也在目視可及處，他表示市府聲稱業者是合法申請，但業者沒有在地方辦說明會，質疑都是偷偷蓋章私下核准，後壁區新嘉里里長張細雲也到場聲援，他痛陳里內也有相同情形，隨後眾人也拉起白布條抗議，要事長黃偉哲硬起來。

據了解，台南市今年約有25場養雞場申請新設立，包括白河、後壁、學甲、北門、東山等地，頻頻遭到在地居民抗議，台南市政府農業局擬定市府版本「台南市新設置畜牧設施自治條例」草案，將規範養雞場距離聚落、農村再生社區、休閒農業區、學校等機關設施至少500公尺遠，也要求設置非開放式（密閉式水濂）禽舍；因本次議會定期會尚未審查，加上市議員李宗翰也提出議員版本，還得再等一等。

農業局指出，目前畜牧場申請設置均依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」、《畜牧法》審查，但畜牧場在營運後仍須符合《水污染防治法》、《空氣污染防治法》等環保法規，並非蓋了就無法可管，農業局局長謝耀清說，期盼農委會、畜產試驗所研發無臭味，符合環保標準的畜禽舍，讓業者遵循參考，創造業者、民眾雙贏，讓環境更加友善。

(中時 )