桃園一位傅姓人夫保全與同棟大樓的一位蕭姓女秘書有染，傅男不顧妻子與蕭女墜入情網，兩人大膽在公司廁所發生性關係，互傳露骨訊息，包括：「鼻鼻舒服嗎？」、「被吸到要升天」等。經傅男妻子發現後向小三提告求償，法院審後判應賠20萬，可上訴。

據判決書指出，正宮主張和丈夫結婚2年，丈夫在某大樓擔任保全一職，意外的和該大樓的駐派秘書蕭女搞上，今年5月至8月間兩人破格交往，更在大樓的廁所裡偷偷翻雲覆雨。正宮不甘心被綠，氣急向小三求償100萬元。

桃園地院審理期間，蕭女辯稱，她因工作需要才在5月間與傅男互加Line，兩人平時訊息僅限噓寒問暖，否認有不正當的男女關係。

法院勘驗蕭女傅男之對話紀錄，發現蕭女曾向傅男傳訊，「不管你是什麼樣的身分，從開始就把你當男朋友看，不是那種膚淺的關係」；兩人也多次互傳鹹濕訊息，包括：「鼻鼻舒服嗎？」、「被吸到要升天了」、「腳軟了」、「可以翻雲覆雨啊」、「褲子濕濕一直流出來」等語。

兩人在廁所性交後，也在對話中討論，「剛剛好大聲」、「應該沒人聽到吧」、「想把你扒光」等；據此，法官認為透過兩人的對話，可以推測兩人已多次發生關係，且行為已逾越正常男女的分際，因此不採信蕭女說法，酌情後，判蕭女須賠償正宮20萬為適當。可上訴。

(中時新聞網)